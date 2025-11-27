Eski Polis Memuruna Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistanlı Ejegül Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan eski polis memuru Cemil Koç, hakim karşısına çıktı.

Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'yı 24 Temmuz 2023'te öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Cemil Koç'un ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Cemil Koç İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldüğü olaydan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya hazır edildi. Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe gerekçe gösterilerek sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirildi. Mahkeme heyeti, celse arasında sanığın avukatının davadan çekildiğini hatırlatarak, gelecek celse avukatıyla savunmasının alınmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - DİYARBAKIR