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Eski Nişanlısıyla Tartışan Kadın Balkondan Atladı

Eski Nişanlısıyla Tartışan Kadın Balkondan Atladı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, eski nişanlısının evinin önünde bıçakla tartışan bir kadın, sinirlenerek balkondan atlayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale ederken, eski nişanlı olay yerinden kaçtı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, evinin önüne bıçakla gelen eski nişanlısıyla tartıştığı sırada balkondan atlayarak ağır yaralandı.

İddialara göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi üzerinde bir şahıs, eski nişanlısının evinin önüne elinde bıçakla geldi. Kadın, eski nişanlısı ile evinini balkonundan bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi ile sinirlenerek balkondan aşağı atlayan kadın ağır yaralandı, eski nişanlısı ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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