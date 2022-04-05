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Eski kız arkadaşını öldürüp intihar eden şahsa ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta önce eski kız arkadaşına, daha sonra ise silahla kendine ateş edip hayatına son veren şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Alpaslan Çay'ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe'yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Kader Gökçe metrobüs üst geçidinden indikten sonra kendisini bekleyen Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekilmiş ve silahla boynundan vurmuştu. Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden şahıs, Gökçe ile birlikte hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan o korkunç olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çay'ın, eski kız arkadaşını silahla vurduğu ardından ise intihara teşebbüs ettiği o anlar anbean güvenlik kamerası yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Cinayet, İntihar, Gökçe, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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