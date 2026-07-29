Eski Kahta Kalesi yanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eski Kahta Kalesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi tarihi eski Kahta Kalesi yakınlarında henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sabah köylüler tarafından fark edilerek, durum hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, yaşam alanlarına kadar yaklaştı. Yangın sebebiyle panik yaşayan köylüler jandarma ekipleri tarafından yaşam alanlarından uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin de yardımıyla yoğun çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı