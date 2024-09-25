Eski İmamın Cinayeti: Kaza Süsü Verilmiş

Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler

Kamyonette ölü bulunan eski imamın, av tüfeği ile başından vurulduğu tespit edildi

Olayla ilgili 19 yaşındaki genç kız ile genç kızın amcası ve kuzeni tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde geçtiğimiz gün kamyonet kazasında öldüğü süsü verilen eski imamın cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Eylül tarihinde Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde meydana gelen olayda bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir kişinin cansız bedeni bulunduğunu bildirdi. Yol kenarında yamaca çarpmış şekilde bulunan 07 NH 901 plakalı kamyonetin yaklaşık 30 metre yakınında uçurumdan atılmış vaziyette Mustafa Keyik'incansız bedeni bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerde Mustafa Keyik'in av tüfeği ile kafasının arkasından vurularak öldürüldüğü, kaza süsü verilmek istendiği belirlendi.

7 kişi gözaltına alındı

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eski imam olduğu öğrenilen Mustafa Keyik'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sonucunda cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alınarak jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 4 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Melek S., amcası Fedai S. ve kuzeni Tolga S. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.