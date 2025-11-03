Haberler

Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'e 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verildi

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında dava açılan eski HDP Milletvekili Semra Güzel, mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Semra Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celse istenilen HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini bildirdi. Söz verilen sanık Güzel, tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen kişilerin tıp öğrencisi olduğunu ve örgütsel bir bağlantısı olmadığını savundu. Güzel, İstanbul'dan Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin, "Yaşanan süreç boyunca fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Bu durum için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılsaydı en azından bu kaygıyı yaşamazdık" dedi.

Sanık beyanının ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, yargılamanın geldiği aşama ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından mahkemece verilecek olan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması üzerine sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi. Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Güzel, "Fotoğraflarım bir senaryo gibi basına servis edildi. 'Sevgili' ibaresi kullanılarak tepki oluşturuldu. Medyada bu bir karalama kampanyasına dönüştü ve ben tehditlere maruz kaldım, can güvenliğim tehlikedeydi. Bu fotoğrafların nasıl çekildiği gündeme gelmeden, direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarım vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi" dedi. Güzel, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti. - ANKARA

