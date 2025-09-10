Haberler

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Güncelleme:
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bulanık ilçe merkezinde meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Akp ve Mhp Teşkilatları Cenazeye çabukkkk :) Sıraya geeeçç

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme112
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalihmir:

Yahudilik sizin kanınızda var

yanıt25
yanıt17
Haber YorumlarıDelololiko:

Acını anlıyoruz.

yanıt11
yanıt10
Haber YorumlarıLevent Acar:

ha bunu yazanda tırnakçı cemil amca :)) alenen hırsız olduğunu yazmış ama dürüstlük ve ahlak dersi veriyor. Tırnakçılara kaldı ahlak dersi pes

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Cehalet, sen ne kötü şeysin. İnsanları birbirine yedirip kırdırıyorsun. Allah ya bu toplumu cehaletten kurtarsın ya da bizi bu cahil toplumdan kurtarsın.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Bu milletin gençlerine iyi bir eğitim ve terbiye verilmediği müddetçe böyle olaylar artarak gidecek. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Ama idaredekiler bunu çok iyi biliyor ve sadece seyrediyor. Ben bu zamana kadar bu kadar cahil bir yönetim görmedim.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
