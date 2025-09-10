Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bulanık ilçe merkezinde meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.