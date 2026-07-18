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Eski hastane müdüründen güvenlik görevlisine sopalı 'şaka'

Eski hastane müdüründen güvenlik görevlisine sopalı 'şaka'
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Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde hakkında inceleme başlatılan eski müdür T.Y.'nin, güvenlik görevlisine sopa benzeri cisimle şaka yaptığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde daha önce bir personelle yaşadığı arbede nedeniyle hakkında inceleme başlatılan eski hastane müdürü T.Y.'nin, bir güvenlik görevlisine oda içerisinde sopa benzeri bir cisimle sözde "şaka" yaptığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin Müdürü T.Y., iddiaya göre bir süre önce hastane personeli A.D. ile tartıştıktan sonra ikili arasında arbede yaşanmış, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Olay sonrasında Müdür T.Y. ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Yaşanan bu olaydan daha önce bir tarihte Müdür T.Y.'nin güvenlik görevlisi F.D.'ye hastane içinde güvenlik görevlilerinin çalıştığı bir odada sopa benzeri bir cisimle 'şaka' adı altında vurduğu amatör kameralara yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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