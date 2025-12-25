Eski Hakim Akyıldız'ın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Akyıldız ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra savcıdan görüşünü sordu. Cumhuriyet savcısı, Akyıldız'ın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen Akyıldız, "Avukatım değişti. Bu duruşma savunma yapmayacağız. Avukatım dosyayı inceleyememiş olabilir. 11 aydır karar bekliyorum. Banka hesaplarıma tedbir konulduğu için maaşımı çekemiyorum. Maaşımın eşim tarafından çekilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık Akyıldız'ın avukatı da dosyaya yeni baktığını ifade ederek, bir sonraki celse savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti.

Söz alan Akyıldız, "11 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum. Ben kaçmadım, ailemle birlikte kaldım" ifadelerinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Ocak 2026'ya erteledi.

'Olayın geçmişi'

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, 29 Ocak'ta Ankara'da yakalanmıştı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve 2014'te gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı ifade ediliyor.

Şüphelinin, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer alıyor.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülüyor.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. - ANKARA