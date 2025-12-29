Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş.
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
