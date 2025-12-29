Haberler

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş.

Futbol dünyasında yaşanan bahis oynama ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
