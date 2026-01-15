Haberler

Ümit Karan ve diğer şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarıyla ilgili gözaltında.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL

