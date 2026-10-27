Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı