Haberler

Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı

Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, polis memuru S.Y., eski eşi A.Ç.'nin yeni eşine yönelik silahlı saldırıda bulundu. Tutuklanan S.Y., cezaevine gönderildi.

Bilecik'te eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaralayan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru S.Y., yine kendisi gibi polis olan eski eşi A.Ç.'den olan çocuğunu görmek için Bilecik'e geldi. Şahıs, ziyareti sırasında tartıştığı eski eşinin yine polis memuru olan kocası H.Ç.'yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Bu sabah yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor