Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındakiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Çevredekiler tarafından kayda alınan o anlarda kendisini kaçırmak isteyenlere direnen talihsiz kadın, güpegündüz silahla vurularak öldürüldü. İşlediği cinayet sonrası kaçmaya çalışan eski eşin yakalandığı anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Şişli, gündüz vakti yaşanan korkunç bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Talihsiz kadın, yaşadığı dehşet anlarında canhıraş bir şekilde direnmeye çalıştı.

DİRENDİ, SOKAK ORTASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Bahar Aksu'nun bağırarak yardım istediği ve kaçırılmaya çalışıldığı net bir şekilde görülüyor. Bir süre araca binmemek için direnen talihsiz kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Kan donduran cinayetin kalabalık bir caddede gündüz saatlerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

KATİL KOCANIN YAKALANMA ANI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Eski eşin otoyolda yakalanma anları da kameralar tarafından anbean kaydedildi. Katilin gözaltına alınmasıyla birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki şüpheli de emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türk Polisi yakalar. Laik sistem serbest bırakır

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Haber YorumlarıBükücü:

Helal olsun bizim polislerimize... Yetki verseler çok şey yapacaklar da sistem izin vermiyor işte

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Cinayet ortağı devlet ve hükümet

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Haber YorumlarıArslaner:

Can gittikten sonra yakalansa ne fayda.

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Haber YorumlarıBy_ Aslan:

şimdi samancı tayfası polis şiddeti diye yaygara verir.

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Haber YorumlarıMuhammed Ali Topaloğlu:

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kendini korumaktan aciz birini vurmak,yalancı tanıklarla sahte delillerle,uydurma suçlarla haksız hukuksuz adaletsiz yere masum birine iftra atıp hapse attırmak erkeklik,dürüstlük değildir

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