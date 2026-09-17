Eski eşini darp eden şahıs tutuklandı

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Samsun'da eski eşini darp edip tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre, A.A., eski eşini darp ederek tehdit ve hakarette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı