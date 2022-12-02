Eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hırsızların hedefi eski emniyet binası oldu. Binaya giren hırsızlar, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllar Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği, karakol ve polis lojmanları olarak hizmet veren eski polis binasına beyaz renkli araç ile gelen hırsızlık şüphelileri, binanın kapısını zorla açarak içeri girdi. Bu esnada rutin devriye görevi yapan emniyet ekipleri ise, bina önündeki park halindeki araçtan şüphelenerek etrafta inceleme yaptı. Binaya hırsız girdiğini fark eden ekipler, içerideki şüpheliler E.Y. ve F.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri bahse konu bina içerisinde çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ