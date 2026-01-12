Haberler

Rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan eski DHMİ Daire Başkanı Acar: "Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada, 'Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir' dedi. Duruşma, 9 Mart'a ertelendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçlaması ile yargılandığı davada, "Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım" dedi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, sanık Acar'ın eski eşi tutuksuz sanık Çağla Acar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tutuksuz sanık Çağla Acar'a söz verdi. Bu celse savunma yapmayacağını bildiren Acar, mahkemeden süre talep etti. Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar ise, süre talebinin olmadığını, savunma yapmak istediğini ifade etti.

"Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir"

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski DHMİ Daire Başkanı Acar, "Bu dava ne DHMİ ne Ulaştırma Bakanlığı davasıdır. Bu, birkaç bürokratın kişisel husumet soruşturmasıdır. Müfettişlik aşamasında savunma vermediğim yazılmıştır, bu yalandır. DHMİ'deki yönetim değişikliği sonrası emekliliğim istendi. Emeklilik sonrası verdiğim mal beyanında fırtına kopartılmıştır. Son 5-10 yıldır ben mal beyanında bulundum. Tüm mal varlığımı sundum. Emekli olunca bu soruşturma açıldı. Benim çalışma hayatımda en ufak cezam yoktur. Bu dava emsal bir karar olacaktır. Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım" diye konuştu.

Söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Acar'ın tutukluluk halinin devamını, Çağla Acar hakkında bulunan mevcut adli kontrol tedbirinin devamını talep etti. Beyanların ardından mahkeme tutuklu sanık Acar'ın kaçma şüphesi bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık Çağla Acar'ın ise mevcut adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 9 Mart'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor