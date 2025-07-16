Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Trafik Kazasında Yaralandı

Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu araç, Sivas'ın Kangal ilçesinde trafik kazasına karıştı. Kazada Karaömeroğlu ile 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu E.K.Ö. idaresindeki 55 HN 055 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi sınırları içerisinde Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Karaömeroğlu, aynı araçta bulunan F.K., M.K. ve diğer araçta bulunan Y.S yaralandı. Yaralılar ilk olarak Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Karaömeroğlu'nun ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS