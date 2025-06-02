Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli...
Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa