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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, ifadelerinin ardından cezaevine gönderildi.

Nasuh Mahruki tutuklandı

İSTANBUL - Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mahruki, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Tutuklandı

Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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