Haberler

Manisa'dan çaldıkları altını İzmir'de bozdurmak isteyen 2 şüpheliden biri yakalandı

Manisa'dan çaldıkları altını İzmir'de bozdurmak isteyen 2 şüpheliden biri yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da bir kuyumcudan çalınan 60 gram altını bozdurmaya çalışan şüpheli, İzmir'in Konak ilçesinde dikkatiyle dikkat çeken kuyumcu sayesinde yakalandı. Kaçan bir diğer şüpheli için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Manisa'da bir kuyumcudan çaldıkları altınları İzmir'in Konak ilçesinde bozdurmaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Üzerinde kurşun izleri bulunan araçla olay yerine gelen şahıslardan biri polisi görünce kaçarken, diğeri yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'da bir kuyumcudan çalındığı iddia edilen 60 gram altını bozdurmak için ilçedeki bir kuyumcuya giren şahıslar, kuyumcunun durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine takibe alındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kısa sürede bölgeye geldi. Polis ekiplerini fark eden şüphelilerden biri yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, H.S. (26) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay yerine geldiği araçta yapılan incelemede ise kurşun izlerinin bulunduğu görüldü. Gözaltına alınan H.S. emniyete götürülürken, polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak