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Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi

3. Sayfa Haberleri

Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra balıkçı iskelesinden denize atlayıp, intihar etmeye kalkışan kadını ekipler güçlükle ikna etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra balıkçı iskelesinden denize atlayıp, intihar etmeye kalkışan kadını ekipler güçlükle ikna etti.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde oturan M.K isimli kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Araçtan inen çift arasındaki tartışma büyüdü. Bunun üzerine M.K., balıkçı iskelesine giderek kendini denize atacağını söyledi. Olayı gören sahildeki özel güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, intihar etmek isteyen kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sinir krizi geçiren ve ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

M.K.'nın eşi ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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