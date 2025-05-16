Eşinin Şiddetinden Kaçarken Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Eşinin Şiddetinden Kaçarken Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Eşinin Şiddetinden Kaçarken Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de, kocası M.Ö.'nün şiddetinden kaçmaya çalışan 35 yaşındaki İ.Ö. balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası M.Ö. cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının kocasının şiddetinden kaçarken balkondan düştüğü öğrenildi. Talihsiz kadının kocası olay sonrası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Olay geçtiğimiz gün 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö.; henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile olayı araştıran Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylara ulaştı.

Kendisini bıçaklayan kocasından kaçarken 4. kattan düştü

Son dönemlerde eşi ile sürekli tartıştığı iddia edilen M.Ö.'nün intihar etmek için silah temin etmeye çalıştığı öğrenilirken, eşi İ.Ö.'ye mesaj atarak ölmek istediğini yazdı. Bunun üzerine İ.Ö. ile M.Ö. arasında tekrar tartışmaya başladı. Evde bulunan çocuklarını bisiklet sürmesi için dışarıya gönderen çift tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.; önce eşini darp etti, daha sonrada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Canını kurtarmak isteyen kadın ise önce dış kapıyı açarak kaçmaya çalıştı. Can havli ile dış kapıyı açamayan kadın daha sonra balkona kaçtı. Balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadın yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö. 'cinayet' şüphesiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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