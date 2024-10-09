Üye Girişi
Haberler

Gelen evlilik tekliflerini reddeden kadın, eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yaşayan Cennet Şanlıtürk, 2 yıl önce vefat eden eşinin kabrini ziyaret ettiğinde mezar mermerlerinin kırılarak zarar verildiğini gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, "Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları reddediyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir" dedi.

Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki kadın, her gün kabrini ziyaret ettiği eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı. Eşinin mezar mermerlerine zarar verildiğini gören kadın, evlilik teklifini reddettiği kimselerin bunu yapmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Denizli'de yaşayan Cennet Şanlıtürk'ün (53) eşi Mevlüt Şanlıtürk, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından mezarını düzenli ziyaret eden kadın, son ziyaretinde neye uğradığını şaşırdı. Eşinin kabrini ziyaret eden Cennet Şanlıtürk, mezar mermerlerinin kırılarak zarar verildiğini gördü. Durumu önce mezarlık görevlilerine ardından polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, bunu yapanların bulunması için şikayette bulundu.

53 yaşındaki kadından ilginç iddia: Görücüler kocamın mezarına zarar vermiş olabilir

"EVLENMEK İÇİN İSTEMEYE GELENLER OLUYOR"

Son olarak eşinin kabrine geçtiğimiz hafta perşembe günü geldiğini belirten Cennet Şanlıtürk, düğün sebebiyle Tavas ilçesine gittiğini söyledi. Hafta başı tekrar eşinin mezarını ziyaret ettiği sırada acı durumla karşılaştığını ifade eden Cennet Şanlıtürk, "Pazartesi günü tekrar geldiğimde eşimin mezarını bu halde gördüm. İnsan olan biri bunu yapamaz. Bunu yapan kesinlikle insan değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, bunu yapanın bulunmasını istiyorum. Mezara bu yapılır mı? Dünden beri yanıyorum, bağırıyorum. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları reddediyorum. Onlar yapabilir mi bilmiyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir. Yapsın, benim kaybedecek, korkacak bir şeyim yok. Bunu yapan kimse benim karşıma çıksın, ne yapacaksa bana yapsın" dedi.

53 yaşındaki kadından ilginç iddia: Görücüler kocamın mezarına zarar vermiş olabilir

Gelen evlilik tekliflerini reddeden kadın, eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Evlilik denizli 3-sayfa Yaşam Polis

Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı? BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.