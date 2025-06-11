Eşinin Kavgasını Ayırmaya Çalışan Kadın Bacağından Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşinin kavgasını önlemek isteyen kadın şahıs bacağından yaralandı.

Olay, Aydın Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli kadının eşi S.S. ile ismi öğrenilemeyen bir şahısla sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yanında bulunduğurdu bıçağı çeken S.S., kavgayı ayırmak için araya giren T.S.'yi bacağından yaraladı. Hastane polisi ve güvenlik personelinin müdahalesi ile S.S. yakalanırken, T.S. ise Acil Servis'te tedavi altına alındı. T.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN