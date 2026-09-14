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Eşinin burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı

Eşinin burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı
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Samsun’un Atakum ilçesinde eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca H.Ö., şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, bugün Samsun sevk edilen H.Ö., savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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