Eşini ve kayınbiraderini öldüren korucu tutuklandı
Patnos ilçesine bağlı Tepeönü Köyü'nde gözaltına alınan korucu Metin Tunç, eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda tabancasını ateşleyerek eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Tunç, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EŞİNİ VE KAYINBİRADERİİNİ ÖLRÜREN KORUCU TUTUKLANDI
Bugün sabah saatlerinde jandarma tarafından Patnos ilçesine bağlı Tepeönü Köyü kırsalında gözaltına alınan korucu Metin Tunç, polise teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Tunç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Patnos L tipi cezaevine gönderildi.
Tunç'un ifadesinde eşiyle konuşmak için gittiği evde tartışıp sinirlerine hakim olamadığı için tabancasını ateşlediğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa