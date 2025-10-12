Eşini Tüfekle Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini, tüfekle vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Turgutlu ilçesi Yılmazlar Mahallesi Çayla Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasbiye A., eşi Adıgüzel A.'ya ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Adıgüzel A., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hasbiye A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası gözaltına alınan Adıgüzel A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA