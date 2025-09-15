Haberler

Eşini Rehin Alan Adam Polis Tarafından İkna Edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşini ve kendisini tabancayla yaralayan bir kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu teslim oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşini ve kendisini tabancayla yaralayan ve rehin alan bir kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu teslim oldu. Yaşanan hareketli anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dr. Ekrem Akurgal Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.U. (40) ile karısı Ç.U. (31), 35 AYJ 298 plakalı araçla seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında C.U., yanındaki tabancayla eşinin bacağına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören C.U., teslim olmamak için tabancasıyla karısını rehin aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus) ekipleri, eşine ve kendi kafasına silah tutan adamı ikna etmek için uzun uğraş verdi. C.U., daha sonra bacağına ateş ederek kendisini de yaraladı. C.U., polisin başarılı çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı. Yaralanan Ç.U. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine, kocası C.U. ise Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Korku dolu anlar kamerada

Olay sokaktaki güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde C.U.'nun kendi kafasına ve eşinin kafasına silah doğrulttuğu, tabancayla bacağına ateş ederek kendisini yaraladığı anlar yer aldı. Polisin ikna etme çalışmaları da yine kameralar tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
