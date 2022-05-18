Eşini öldüren koca: 'Neden bu kadar üzerime geliyorlar'

ANTALYA (İHA) – Antalya'da eşini boğarak öldürdükten sonra kepçe ile gömen koca, bugün görülen duruşmada üzerine çok gelindiğini belirterek çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve taraf avukatları hazır bulundu. Mesut Öztürk (29) tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savcılık mütalaasında sanık Mesut Öztürk'ün eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme suçundan haksız tahrik uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Olayda hayatını kaybeden Aslıhan Öztürk'ün annesi Cemile Koçak, kızlarını öldüren Mesut Öztürk'ün en ağır cezayı almasını talep etti.

"Neden bu kadar üstüme geliyorlar"

Mütalaaya karşı talebi sorulan sanık Mesut Öztürk mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Neden bu kadar üstüme geliyorlar. Benim 2 çocuğuma kim bakacak. Bana ihtiyaçları var" dedi.

Müşteki avukatları ise sanığın daha önce iki defa darp etmekten dolayı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Sanığın, maktulün ölürken idrar kaçırmasına yönelik tedbir alması, eşyalarını farklı yerlere atması, cep telefonunu benzin istasyonunda bırakıp gömmeye gitmesi ve bunu da kamera olmayan yerleri seçerek yapmasından dolayı tasarlayarak ve canavarca hisle yaptığını savunan avukatlar, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Sanık avukatı ek süre istedi

Sanık avukatı mütalaanın hukuka haykırı şeklide verildiğini savunarak, delillerin toplanması için mahkeme heyetinden ek süre istedi. Mahkeme heyeti, Sanık Mesut Öztürk'ün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

20 Mayıs 2021 tarihinde Eşi Aslıhan Öztürk'ten haber alamadığını belirten Mesut Öztürk kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde teknik ve fiziki takibe aldıkları eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, eşini gömdüğünü söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa