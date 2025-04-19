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Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Eşini Öldüren Adamın Polisle Mücadelesi Kameralara Yansıdı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Şenaye A.'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Fırat A., kızı D.A.'yı da yaraladıktan sonra polise saldırdı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen zanlının o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Eşini öldürüp, kızını da yaralayan adamın etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren ve 8 yaşındaki kızını yaralayan şahsın polisler tarafından etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolunda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu alan Fırat A., evde eşi Şenaye A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.'yı alarak evden kaçtı. Eşini takip eden Fırat A., Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Kızı D.A.'yı da bıçaklayan Fırat A., olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan Fırat A., polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri, saldırılarını sürdüren zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahsın etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı

Eşini ve 8 yaşındaki kızını bıçaklayan, olay yerine gelen polise de saldıran şahsın polisten kaçışı, polisle mücadelesi ve etkisiz hale getirilmesi ise çevredeki iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
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