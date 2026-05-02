Eşini öldürdükten sonra kendini vurmuştu, tedavi gördüğü hastanede öldü

Nevşehir'de 21 Mart'ta tartıştığı eşini silahla öldüren ardından kendisini vurarak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, 21 Mart'ta 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E., yanında getirdiği silahla önce eşine 2 el ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kısmet E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi 42 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Coşkun E. de bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Canlı anlatım: Samsun'da maç golle başladı

Maç golle başladı! Neler oluyor neler
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: Özel’in aracının 170 bin Euro'luk VIP dönüşümü belediye kasasından ödendi

Özel’in aracına belediyeden VIP dönüşüm! Dudak uçuklatan fatura
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Metroda yolcuların üzerine biber gazı sıkan adam dehşet saçtı

Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Tüm kutuyu üstlerine boşalttı

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim