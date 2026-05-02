Eşini öldürdükten sonra kendini vurmuştu, tedavi gördüğü hastanede öldü

Nevşehir'de 21 Mart'ta tartıştığı eşini silahla öldüren ardından kendisini vurarak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, 21 Mart'ta 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E., yanında getirdiği silahla önce eşine 2 el ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kısmet E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi 42 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Coşkun E. de bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı