Eşini Bıçaklayarak Yaralayan Kocaya 5 Yıl 20 Ay Hapis Cezası

Samsun'da eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandı ve bu kez 5 yıl 20 ay hapis cezası aldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu F.Y.'nin kumar borcundan dolayı bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (52), evlerinin mutfağında 2 çocuk annesi eşi E.Y.'nin (51) yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.Y., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Y., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, geçtiğimiz aylarda "eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak, istinaf mahkemesi verilen kararı bozarak sanığın olay sonrası pişmanlık gösterip 112 Çağrı Merkezini arayıp yardım isteyip ve olay sonrası eşine de yardımcı olduğu için TCK 36/1 maddesi gereği cezalandırılması gerektiğini belirtti. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan M.Y., bu kez kasten yaralama suçundan 5 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırılarak tukluluk halinin ise devamına karar verildi. - SAMSUN