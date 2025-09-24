Haberler

Eşini Bıçaklayarak Yaralayan Kocaya 5 Yıl 20 Ay Hapis Cezası

Eşini Bıçaklayarak Yaralayan Kocaya 5 Yıl 20 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da eşini bıçaklayarak ağır yaralayan M.Y., istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandı ve kasten yaralama suçundan 5 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandı ve bu kez 5 yıl 20 ay hapis cezası aldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu F.Y.'nin kumar borcundan dolayı bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (52), evlerinin mutfağında 2 çocuk annesi eşi E.Y.'nin (51) yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.Y., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Y., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, geçtiğimiz aylarda "eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak, istinaf mahkemesi verilen kararı bozarak sanığın olay sonrası pişmanlık gösterip 112 Çağrı Merkezini arayıp yardım isteyip ve olay sonrası eşine de yardımcı olduğu için TCK 36/1 maddesi gereği cezalandırılması gerektiğini belirtti. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan M.Y., bu kez kasten yaralama suçundan 5 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırılarak tukluluk halinin ise devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.