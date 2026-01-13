Haberler

Eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis
Güncelleme:
Kayseri'nin Sarız ilçesinde tartıştığı eşi N.A.'yı bıçaklayarak öldüren T.A., 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın olayı ağır tahrik altında işlediğine hükmederek ceza indirimine gitti.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2024 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda 62 yaşındaki T.A., tartıştığı 60 yaşındaki eşi N.A.'yı bıçaklayarak öldürmüştü. T.A., 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son duruşmasında savunma yapmayan T.A., "Takdir mahkemenin, size bırakıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti T.A.'yı eşine kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın olayı ağır tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıl hapis cezasına düşürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
