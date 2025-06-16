Eşini Bıçaklayan Sanığa 'Haksız Tahrik' İndirimli Ceza

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Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan sanık, 'haksız tahrik' indirimi ile 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda ağır yaralanan kadın uzun süre tedavi gördü.

Eşini 5 yerinden bıçaklayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 6 ay hapis

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini evine gizlice girerek 5 yerinden bıçaklayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü.

Olay, 2 Ocak 2025'te Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), boşanma aşamasında olduğu eşi Muradiye Ordulu'nun evine, oğlundan aldığı anahtarla gizlice girdi. İddialara göre, kapının arkasına saklanan Birol Ordulu, eve dönen eşinin başına silah dayayarak tehditte bulundu. Ardından çıkan tartışmada, Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı. Sanık, olayın ardından tutuklandı.

Mahkemeden 'haksız tahrik' kararı

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Birol Ordulu, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, olayın "haksız tahrik altında" gerçekleştiğine kanaat getirerek cezayı 13 yıl 6 aya indirdi.

Sanığın annesinden açıklama

Sanığın annesi Şaheste İkizkaymak, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada cezayı fazla bulduğunu belirterek, "Oğlum hata yaptı ama bu kadar cezayı hak etmiyor. Adalete güveniyoruz, temyize gideceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - 3.Sayfa
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