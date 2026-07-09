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Eşini 15 parçaya ayıran sanıktan şoke eden savunma: "Çok kolay oldu"

Eşini 15 parçaya ayıran sanıktan şoke eden savunma: 'Çok kolay oldu'
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Bursa'da eşi emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan Adalet Uzunoğlu, ilk duruşmada mahkeme başkanının 'Nasıl kestin?' sorusuna 'Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu' yanıtını verdi. Sanık, eşini merdivenlerde hareketsiz bulduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti.

Bursa'da eşi emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Adalet Uzunoğlu'nun ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada yaptığı savunma kan dondurdu. Mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusuna sanığın, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu" cevabını vermesi salonda buz gibi bir hava estirdi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık, emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, eşini sabah saatlerinde evlerinin merdivenlerinde hareketsiz bulduğunu öne sürdü. Paniklediğini ve kendisinden şüphelenileceğini düşündüğü için cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyarak farklı çöp konteynerlerine attığını savundu.

Mahkeme başkanının, "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçaladın?" sorusuna sanık, "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" diye cevap verdi. Duruşmada en dikkat çeken an ise mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusu üzerine yaşandı. Sanık, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin, "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine ise sanık, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya ben burayı görecekmişim. 40-50 sene çektim, burayı görecekmişim" diyerek savunmasını sürdürdü.

Tahliyesini isteyen sanık, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiliyor, nefes alamıyorum" dedi.

Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada evde kan izleri ve doku parçaları bulunmuş, kriminal incelemeler sonucu delillerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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