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Eşine Yaklaşmama Kararını İhlal Eden Koca Gözaltına Alındı

Eşine Yaklaşmama Kararını İhlal Eden Koca Gözaltına Alındı
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Samsun'da, eşine yaklaşmaması için tedbir kararı bulunan E.K., eve gidince gözaltına alındı. E.K., suçlamaları kabul etmedi ve mahkeme tarafından ev hapsine alındı.

Samsun'da eşine yaklaşmaması için tedbir kararı bulunan koca, eve gidince şikayet üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi eşi N.K. ile aralarında yaşanan dava konusundan dolayı eşine yaklaşmama kararı uygulanan E.K., eve gidince bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., "Ayakkabımı değiştirmek için eve gittim. Ayakkabılık evin önündeydi. Eve girmedim. Zile basmadım. Tehdit etmedim" diye suçlamaları kabul etmedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. hakkında, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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