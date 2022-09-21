Eşi ve 2 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahsın cezası kesildi

Kayseri'de eşi Hörmet D. ile 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin Nur S.'nin boğazını bıçakla keserek öldüren Kaya D.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezası verildi.

11 Aralık 2021 tarihinde cinnet getiren Kaya D., önce tartıştığı eşi Hörmet D.'nin (20) ardından da üvey kızı Yasemin Nur S.'nin (2) boğazını kesmişti. Daha sonra kendi boğazını da aynı bıçakla kesen Kaya D., kardeşini arayarak yardım istemişti. İkamete gelen kardeşi Kaya D.'yi kendi imkanıyla hastaneye götürürken durumu yetkililere bildirmesi üzerine de korkunç tablo gün yüzüne çıkmıştı.

''ALDATILDIĞIMI DUYDUM, OLAYI HATIRLAMIYORUM''

Dava bugün, Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada salonda hazır bulunan sanık Kaya D., savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunu öğrenince cinnet geçirdiğini, niyetinin çocuğu öldürmek olmadığını söyledi. Cinnet sırasında yaşadıklarını hatırlamadığını hatta kendi boğazını da keserek intihara kalkıştığını söyleyen Kaya D., olayın sadece o an aldatıldığını duyduğu anda gerçekleştiğini ve önceden planlamadığını ifade etti.

BERAATİNİ İSTEDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Kaya D., pişman olduğunu ve olay anında kendi boğazını kestiği için cezaevi şartlarını kaldıramadığını belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Kaya D.'ye eşini öldürmekten 22 yıl hapis cezası verirken, üvey kızını öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.