Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma sürecindeki eşi tarafından sokak ortasında tüfekle öldürülen 3 çocuk annesi Kadriye Köken, gözyaşları arasında toprağa verildi. Köken'in tabutunu, kadına yönelik şiddeti kınayan hemcinsleri taşıdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tüfekle başından vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Kadriye Köken (40), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Köken'in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlarda taşındı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma sürecinde olduğu eşi Süreyya Köken (42), yolda yürüyen Kadriye Köken'e tüfekle ateş etti. Başından vurulan Köken olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli saldırının ardından kaçtı. Süreyya Köken, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kadriye Köken'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Köken için Alaşehir Kavala Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tören boyunca yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

TABUTU KADINLAR TAŞIDI

Cenaze namazının ardından Kadriye Köken'in tabutu, cenaze aracına kadar kadınlar tarafından omuzlarda taşındı. Alaşehir'de faaliyet gösteren kadın derneklerinin üyeleri, törende kadınlara yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıdı.

Cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kadriye Köken'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
