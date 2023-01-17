Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi 3. Sayfa Haberleri Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi Malatya'da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi. Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi MALATYA - Malatya'da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi. Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Kiraz Sokak içerisinde bulunan evinde eşi K.K.tarafından başında silahla vurularak öldürülen 5 aylık hamile olduğu belirtilen 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Esengül Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Esengül Korkmaz ile eşi K.K.'nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. K.K. sabah saatlerinde eşi Esengül Korkmaz ise öğleden sonra getirildiği şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Esengül 3. Sayfa Genel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.