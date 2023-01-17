Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi
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Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi Malatya'da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi.
Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi
MALATYA - Malatya'da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi.
Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Kiraz Sokak içerisinde bulunan evinde eşi K.K.tarafından başında silahla vurularak öldürülen 5 aylık hamile olduğu belirtilen 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Esengül Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi.
Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Esengül Korkmaz ile eşi K.K.'nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. K.K. sabah saatlerinde eşi Esengül Korkmaz ise öğleden sonra getirildiği şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.