Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği servis faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği servis midibüsünün şarampole yuvarlanma anının yeni görüntüleri basına yansıdı. Olayda ayrıca 7 kişi yaralanmıştı.
Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği servis faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sem pazarından dönen vatandaşları taşıyan servis midibüsü şarampole yuvarlanmış, kazada şoför Niyazi Çelik (61) yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetmişti. Olayda 7 yolcu da yaralanmıştı.
Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarampole yuvarlanan servis midibüsü görünüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa