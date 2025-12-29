Haberler

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği servis faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği servis midibüsünün şarampole yuvarlanma anının yeni görüntüleri basına yansıdı. Olayda ayrıca 7 kişi yaralanmıştı.

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği servis faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sem pazarından dönen vatandaşları taşıyan servis midibüsü şarampole yuvarlanmış, kazada şoför Niyazi Çelik (61) yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetmişti. Olayda 7 yolcu da yaralanmıştı.

Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarampole yuvarlanan servis midibüsü görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı