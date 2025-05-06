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Yol verme tartışması mahalle savaşına döndü

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Esenyurt'ta yol verme nedeniyle başlayan kavgada mahalle adeta savaş alanına döndü. Taraflar birbirine sopayla saldırırken pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olaya karışanlar gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde yol verme meselesinden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da olaya müdahale etmesiyle mahalle savaş alanına döndü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis edildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Yol verme tartışması mahalle savaşına döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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