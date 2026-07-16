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Esenyurt'ta yaşlı adama silahlı saldırı; o anlar kamerada

Esenyurt'ta yaşlı adama silahlı saldırı; o anlar kamerada
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Esenyurt'ta evinden çıkan yaşlı bir adam, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta evinden çıkan yaşlı bir adam, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı anları anı çevredeki bir işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay, 11.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan yaşlı adam, yaşadığı sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucunda yaşlı adam yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber vererek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Olayın ardından saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı ambulans ile hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırı anı kameraya yansıdı

İddiaya göre; silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adamın aile bireyleri dün telefonla aranarak tehdit edildi. Olayın ardından yaralının kuzeni "Beni vurmaya geldiler" derken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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