Esenyurt'ta Yangın Çıkarmaya Çalışan Adam Kendini Yaktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Diğer elinde de bıçak olan adam, yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe verirken, ardından kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir elinde bıçak, diğer elinde tiner olan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Yaşadığı daireyi yakmaya çalışan gözü dönmüş adam, yanlışlıkla komşusunun kapısına tiner dökerek yaktı. Ardından sokağa çıkarak kendisini yakmaya çalışan adama, mahalleli ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL