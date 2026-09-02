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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 72 Bin Hap Ele Geçirildi
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 72 bin uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin ve 4,73 gram AM maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 72 bin uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin ve 4,73 gram AM maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda dün yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ileri sürülen bir eve yapılan baskında Ö.D. isimli şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda ise 72 bin extasy uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin, 4,73 gram AM maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.D., ifadesi alınması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Zanlının, soruşturma birimlerindeki ifade işlemlerinin sonunda "TCK 188. Maddesi" suçundan ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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