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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan 69 kişiyi gözaltına aldı ve çok miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirdi.

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17 Aralık'ta Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabaha karşı özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, 20'si haklarında yakalama kararı bulunan toplam 69 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Aramalarda ise 4 kilo 427 gram bonzai, 97,52 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 156 adet sentetik uyuşturucu hap, 18 adet ecstasy, 26,97 gram marihuana, 5,80 gram kokain, 5 gram eroin, 94,22 gram afyon sakızı, 900 miligram aseton katkı maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 7 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 94 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 840 lira, bin 125 euro ve 420 ABD doları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesine götürüldü.

Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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