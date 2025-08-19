Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 207 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 207 Kg metamfetamin ve 98 Kg kimyasal madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile 98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa