Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 207 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 207 Kg metamfetamin ve 98 Kg kimyasal madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile 98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA

