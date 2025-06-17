Esenyurt'ta Ticari Araç, Yolun Karşısına Geçen Kız Çocuğuna Çarptı

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Esenyurt'ta Ticari Araç, Yolun Karşısına Geçen Kız Çocuğuna Çarptı
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İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Şimay Kavraz'a ticari araç çarptı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı, çocuk hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yolun karşısına geçen kız çocuğuna araba böyle çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğuna, ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yola savrulan kız güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. Cadde üzerinde koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki Şimay Kavraz isimli kız çocuğuna ticari araç çarptı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı tedavisi olmadığı öğrenilirken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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