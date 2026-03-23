TEM otoyolunda iki aracın çarpışma anı kamerada

TEM E5 Esenyurt Bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yolda savrulurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, 22 Mart 2026 tarihinde saat 23.16 sıralarında TEM E5 Esenyurt Bağlantı yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 16 AUE 050 plakalı araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yolda savruldu. Sürücüler bir süre sonra yoluna devam ederken, kaza anı başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı