Esenyurt'ta akan trafikte hayrete görüntü

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek elle direksiyonu tutarak diğer eliyle taşıdığı eşyayı tuttu. Bu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta trafikte ilerleyen motosiklet sürücü bir elle direksiyonu tutarken bir elle de taşıdığı eşyayı tuttu. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt Doğan arası bulvarında 34 CZS 219 plakalı motosiklet sürücüsü eşya taşıyarak ilerledi. Akıcı trafikte tek elle direksiyonu tutup diğer eliyle eşyayı tutan adam görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
